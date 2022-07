Le bien à la loupe: un château à restaurer à Stavelot pour 750.000 euros (photos)

Cette vaste propriété située à l’entrée de Stavelot comprend un château construit à la fin du XIXe siècle, une maison annexe et un parc de près de 2 hectares agrémenté d’arbres remarquables. L’ensemble ne manque pas de caractère mais il est hélas inoccupé depuis plusieurs années et a désormais besoin d’une restauration complète. La propriété ne manque cependant pas de potentiel et peut convenir à divers projets comme des logements multiples, un hébergement touristique, une occupation professionnelle, etc.

Situation

Ce château et son parc d’environ 2 hectares sont situés à l’entrée de Stavelot, le long d’un axe important qui permet d’accéder à l’E42 en une dizaine de minutes. On trouve les premiers arrêts de bus à quelques dizaines de mètres de la propriété, ainsi que plusieurs écoles. Les commerces et services de Stavelot sont accessibles en 5 à 10 min de marche. En voiture, il faut compter une dizaine ou une quinzaine de minutes pour rejoindre les villes de Spa ou Malmedy, ou encore des sites touristiques comme celui de Coo. Le circuit de Spa-Franchorchamps se situe quant à lui à 5-10 min de route.

2

Etat général

Le château a été construit en 1890, à l’exception de la partie avec la tour qui a été bâtie en 1907 et conçue par l’architecte Charles Thirion. La propriété a toujours servi d’habitation familiale mais elle n’a plus été occupée depuis plusieurs années et nécessite donc un assainissement et une restauration complète. Le bâtiment a de beaux atouts à faire valoir dont ses volumes et ses éléments de caractère (parquets, cheminées, matériaux nobles…). La propriété renferme une vaste maison annexe qui est elle aussi à rénover, et son parc de près de 2 hectares compte des arbres remarquables.

3

Disposition

Le château possède trois grands niveaux habitables, plus un petit grenier et des sous-sol. Le rez-de-chaussée rassemble de grandes réceptions lumineuses, ainsi qu’un bureau et une ancienne petite cuisine. Aux deux étages supérieurs, on retrouve une multitude de chambres (13) dont certaines sont très spacieuses (35 à 40 m2) et/ou disposent de balcons. Ces niveaux rassemblent aussi quatre salles d’eau ainsi que des bureaux ou pièces de rangement. L’intérieur du château se caractérise par de généreux volumes et hauteurs de plafonds, de nombreuses cheminées et fenêtres ainsi que des différences de niveaux. La maison annexe située en retrait accueille des caves, deux ou trois chambres, une salle d’eau, toutes les pièces de vie classiques ainsi qu’un garage et un atelier.

4

Prix

La propriété est à vendre pour 750.000 euros. L’ensemble est situé en zone d’aménagement communal concerté (Zacc) mais les autorités communales ne souhaitent actuellement pas de grands projets immobiliers sur ce terrain. Les bâtiments actuels peuvent cependant être développés – voire légèrement agrandis – et se prêter à de nombreuses affectations.

Surface habitable : 1.125 m2

Chambres : 13 (possibilité +)

Salles d’eau: 4

WC : 5

Cave : oui

Jardin : oui, parc +/- 2 ha

Etat : à restaurer

Garage : oui

PEB : F