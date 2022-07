La durabilité et l’innovation au cœur de la stratégie

Nous sommes beaucoup plus qu’une entreprise de construction et de développement immobilier. Nous nous profilons comme un groupe intégré multidisciplinaire et acteur majeur de la transformation de nos lieux de vie, de nos villes, de notre vivre ensemble », explique avec conviction Raymund Trost, le nouveau CEO de CFE, qui en 2015 a rejoint les activités de contracting du groupe. « Nous avons quatre métiers : le développement immobilier avec BPI, les activités multitechniques qui comprennent les installations techniques pour le bâtiment et l’industrie 4.0 sous le nom de VMA, les infrastructures pour la mobilité et les utilités, sous le nom de Mobix, la construction et la rénovation, ainsi que quelques investissements stratégiques avec un réel potentiel de développement (en joint-venture avec AvH). CFE, qui est principalement actif dans trois pays : la Belgique, le Luxembourg et la Pologne, a réalisé, l’année passée, 1,1 milliard de chiffre d’affaires (sans Deme), 58 millions de résultat avant impôts.