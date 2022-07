Canaries: un hôtel au parfum d’antan

Quand on s’offre un lifting complet pour la modique somme de 40 millions d’euros, on n’espère jamais devoir fermer ses portes trois ans plus tard pour cause de pandémie.

Cette mésaventure est survenue au Royal Hideaway Santa Catalina, un hôtel qui fête cette année ses 130 ans d’existence. Premier hôtel à avoir vu le jour dans les Canaries, précisément sur l’île de Gran Canaria, il doit son existence à de riches familles anglaises. Parties pour faire du business en Afrique, elles s’arrêtèrent en chemin pour faire étape à Las Palmas, la plus grande ville des Canaries. Trouvant l’île à leur goût, elles chargèrent l’architecte James MacLaren de construire l’établissement non pas en bord de mer, mais bien au cœur du quartier résidentiel de Ciudad Jardin, au centre du parc Doramas.