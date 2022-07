Des vents solaires et une tempête géomagnétique dans les prochaines 24 heures?

Des vents solaires rapides devraient passer par la Terre, provoquant une tempête géomagnétique mineure dans les prochaines 24 heures.

Les experts de la Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration, en français l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique) décrivent les tempêtes géomagnétiques comme une « perturbation temporaire de la magnétosphère terrestre qui se produit lorsqu’il y a un échange très efficace d’énergie du vent solaire dans l’environnement spatial entourant la Terre », rapportent nos confrères du tabloïd britannique The Sun.