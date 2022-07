Changement en MotoGP: Suzuki entérine son départ du championnat à la fin de la saison

Quant à Mir et son coéquipier -et compatriote- Alex Rins, ils pourraient rebondir chez Honda, le premier au sein de l’équipe d’usine de la marque japonaise, souvent privée depuis deux ans de son leader Marc Marquez, victime de chutes et d’opérations à répétition, le second dans l’écurie satellite Honda-LCR, selon la presse spécialisée.