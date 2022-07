Attentats de Bruxelles: Abrini en Belgique depuis mardi

Abrini sera jugé aux côtés d’autres condamnés à Paris, à savoir Salah Abdeslam, Osama Krayem, Sofien Ayari et Ali El Haddad Asufi. Oussama Atar, commanditaire présumé des attentats du 13-Novembre, sera jugé à Bruxelles également par défaut, car présumé mort en Syrie.

Mohamed Abrini, condamné le 29 juin par la cour d’assises spéciale de Paris à la prison à perpétuité pour son rôle dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, a été transféré mardi en Belgique en vue du procès des attentats du 22 mars 2016, a confirmé mercredi son avocat, Me Stanislas Eskenazi.

Mais l’établissement, toujours en cours d’aménagement, n’a pas encore été livré à l’Administration pénitentiaire qui compte sur un accueil possible de ces détenus «normalement en septembre», a ajouté cette source.

Il est le premier à avoir été transféré en Belgique, mardi et a été suivi par Salah Abdeslam ce mercredi.

Salah Abdeslam avait été arrêté en Belgique le 18 mars 2016, après plusieurs mois de cavale. Il a été définitivement remis à la France en vertu d’un mandat d’arrêt européen un mois plus tard. Il reviendra effectuer sa peine en France, après le procès belge. Une fois toutes ses condamnations définitives, il lui sera juridiquement possible de demander à effectuer sa peine en Belgique, où il a grandi et où toute sa famille réside.