«Le Soir» vous emmène en balade: «Haff Réimech», entre nature et activité humaine

Dans la commune frontalière de Schengen, un site de 300 ha est accessible entre loisirs aquatiques et réserve naturelle d’une richesse en croissance continue. C’est la plus grande zone humide du Luxembourg.

Schengen est un village luxembourgeois connu pour avoir été le lieu en 1995 de la signature d’un accord historique permettant la libre circulation dans et entre les Etats membres de l’Union européenne. Mais c’est aussi dans cette commune située aux confins du Luxembourg, de l’Allemagne et de la France, mais dans le village voisin de Remerschen, que se trouve « Haff Réimech », une réserve naturelle de haut vol en matière de biodiversité. Il s’agit de la plus importante zone humide du Grand-Duché. Le « Haff Réimech » est constitué d’une trentaine de plans d’eau bordés de roselières qui forment depuis 1998 un site aquatique inédit de 300 ha, dont un tiers est propriété de la commune de Schengen, un tiers de l’Etat, le dernier appartenant à des privés. 80 ha constituent la réserve naturelle proprement dite.