Promenons-nous au bois d’Enghien tant que le loup n’y est pas

Il était une fois, entre effroi et émerveillement, une promenade contée au parc d’Enghien par les Semeurs de Rêves…

C’est dans l’un des plus beaux jardins d’Europe que démarre la balade ce samedi 16 juillet. Entraînées par trois histoires, trois comédiennes accompagnent les visiteurs, entremêlant fiction et nature. « Les contes sont racontés sur le chemin, dans des endroits spécifiques, en fonction de ce qu’ils dépeignent. L’objectif est d’être en connexion avec les lieux », explique la coordinatrice du projet, Christine Ergo. Pour cette promenade, les conteuses sont issues d’un stage supervisé par la professionnelle Catherine Pierloz et font partie de la jeune compagnie de théâtre Les Semeurs de Rêves, qui organise la déambulation contée.