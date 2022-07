Mouna, victime des inondations: «Un retour dans la maison peut-être pour juin prochain»

Mouna et sa fille Lia posent avec deux poupées, rescapées des inondations. Visages de sinistrés (4/6).

Deux poupées sauvées, rescapées de tant d’autres jouets qui, eux, n’ont pas survécu. Deux poupées pour maintenir ce sourire sur le visage de Lia, 6 ans, leur « maman ». « Nous étions en vacances en Espagne quand la catastrophe est arrivée », témoigne Mouna, la mère de Lia. « Nous venions à peine d’arriver et sommes repartis tout de suite. Pour découvrir notre maison de Chênée sous l’eau. Il a fallu attendre plusieurs jours que l’eau redescende pour constater toute l’ampleur des dégâts. Heureusement, le papa de Lia était resté en Belgique et a pu monter quelques biens à l’étage avant qu’il ne soit trop tard. Notamment un sac de jouets avec ces deux poupées, justement. Mais tout le reste est définitivement perdu. Un coffre de jouets, la maison de poupées qu’elle avait reçu pour Noël, etc. »