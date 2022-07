France: les propos d’une ministre font polémique (vidéo)

En France, la ministre chargée des Collectivités territoriales, Caroline Cayeux, est revenue ce mardi, sur son ancienne opposition au mariage pour tous. Mme Cayeux avait à l’époque qualifié la réforme de Christiane Taubira, adoptée en 2013, de « caprice » et d’« une ouverture de droit irrespectueuse de la nature et insensée ».

Une pétition lancée lundi par le magazine Têtu, signée par plusieurs députés de la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale), demande le départ des ministres Darmanin (Intérieur) et Cayeux qualifiés de « LGBTQIAphobes notoires ». La ministre chargée des Collectivités territoriales a voulu se défendre dans l’émission Public Sénat : « Je maintiens évidemment mes propos, mais j’ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l’appliquerais (…) J’ai beaucoup d’amis parmi tous ces gens-là et franchement, c’est un mauvais procès que l’on me fait. Et cela m’a beaucoup contrarié (…) Et je n’ai jamais fait partie de La Manif pour tous, jamais. Je n’ai jamais défilé. Que les choses soient claires. »