Division 1: durant les playoffs, 85% de décisions des arbitres ont été jugées correctes dans les moments-clés

« Les playoffs, à notre niveau, ont répondu à nos attentes », a expliqué Layec. « Nous avons enregistré trois erreurs majeures, deux à Seraing/RWDM dans le 2e match des playoffs de promotion/relégation, et une erreur à Anderlecht/Bruges (pour une poussée de Magallan sur De Ketelaere, ndlr) où le VAR n’a pas pris l’opportunité de changer la décision de l’arbitre. À part ces trois erreurs, on peut considérer que l’ensemble des 26 matchs des playoffs s’est bien déroulé. On a eu deux chocs entre l’Union et Bruges avec deux arbitrages qui ont répondu à nos attentes. »

Le PRD « peut considérer que les chiffres sont satisfaisants », mais « on peut encore les améliorer », souligne Bertrand Layec. « On va partir de ces playoffs et on va essayer de continuer à améliorer les performances et l’uniformité des décisions. »