Belge emprisonné en Iran: «Les humanitaires vont rarement dans des pays sûrs»

Olivier est un pion, juste un gars normal. » Face à l’emprisonnement d’Olivier Vandecasteele en Iran, l’autre Olivier (Van Steirtegem) s’est fait une mission : remuer ciel et terre pour faire libérer son ami. « Quand il rentrera, je veux pouvoir le regarder dans les yeux et lui dire que j’ai tout fait. » La famille et les proches de l’humanitaire belge ont donc lancé une pétition et ont été reçus ce mercredi par le Premier ministre et le ministre de la Justice.

La Chambre devrait voter cette semaine le projet de loi qui ouvre la porte à un échange de prisonniers avec l’Iran. En somme, Olivier Vandecasteele, incarcéré arbitrairement depuis cinq mois dans la prison d’Evin à Téhéran, contre Assadollah Assadi, un diplomate iranien condamné à vingt ans de prison en Belgique pour avoir fomenté un attentat.