Réforme des pensions: «Vous êtes comme un parti socialiste des années septante!»

Solide mêlée mardi soir au sein du gouvernement. Ça chauffe même entre partenaires socialistes, Frank Vandenbroucke et Karine Lalieux. Le dossier est au point mort, la Vivaldi survit. La ligne droite vers le 21 juillet est un calvaire.

Vivaldi, quel été ! Le kern mardi soir fut un champ de bataille traversé d’une mer d’incompréhension, si c’était possible. On s’est déchirés entre les partenaires de l’heptapartite, et l’un d’eux en particulier, le PS, a tremblé sous les blâmes retentissants.