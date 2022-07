Attaque décisive de Vingegaard, Pogacar explose: revivez l’un des tournants de ce Tour de France (vidéo)

Jonas Vingegaard a fait coup double ce mercredi sur l’onzième étape du Tour de France : victoire au sommet du col du Granon et maillot jaune de leader sur les épaules ! Tadej Pogacar a subi une défaillance dans les cinq derniers kilomètres, perdant près de trois minutes et cédant son maillot jaune dans la plus haute arrivée en altitude de ce Tour, à 2.413 mètres.

Pogacar a été attaqué à plusieurs reprises dès le col du Galibier et a payé l’addition dans la très dure montée finale (11,3 km à 9,2%).