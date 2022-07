Vague de chaleur: la SNCB teste les bermudas pour ses contrôleurs

Les températures grimpent en Belgique, atteignant les 30 degrés depuis quelques jours. Face à la chaleur, de nombreuses personnes se posent alors la question de la possibilité de travailler en short ou en bermuda. Il y a quelques semaines, un contrôleur SNCB avait fait le buzz, optant pour une jupe. C’était une manière de protester contre l’interdiction du port du bermuda au sein de la société.

Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB, affirme ce mecredi que des tests sont en cours au sein de la SNCB, pour voir quel est l’accueil réservé par les clients face aux mollets possiblement dénudés des contrôleurs. La porte-parole justifie cette action par des périodes de chaleur plus intenses et plus récurrentes ces dernières années.