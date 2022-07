Comment éviter la pénurie de gaz cet hiver

Lentement mais sûrement, l’espoir d’encore passer l’hiver prochain au chaud grâce au gaz russe s’amenuise. Au fil des dernières semaines, les annonces des Etats membres de l’UE et des compagnies gazières publiques et privées européennes se sont succédé pour faire état de diminutions des volumes livrés par Gazprom, le géant gazier russe, voire de coupures totales des approvisionnements. Avant le déclenchement de l’invasion de l’Ukraine, 40 % de la consommation de gaz en Europe était assurée par des livraisons russes, principalement via des gazoducs. Or, aujourd’hui, plus une molécule ne passe dans le « Yamal » – d’une capacité de 33 milliards de m3 annuels –, qui arrive en Allemagne via la Biélorussie et la Pologne. Le transit via l’Ukraine – 100 milliards de m3 annuels – est à son niveau le plus bas jamais atteint. Et depuis lundi, c’est le gazoduc Nord Stream 1, qui relie la Russie à l’Allemagne – 55 milliards de m3/an – qui est à l’arrêt.