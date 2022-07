Gaz: voici le plan d urgence en cas de pénurie

Comme les autres pays de l’Union européenne, notre pays dispose d’un « plan d’urgence » en cas de rupture d’approvisionnement en gaz, échelonné en trois paliers : « alerte précoce », « alerte » et « urgence ». Lors des deux premiers niveaux, on est dans la phase d’anticipation d’une éventuelle pénurie. Les actions prévues sont menées par le gestionnaire du réseau de transport de gaz (GRT), Fluxys, dans le cadre du fonctionnement classique du marché : optimalisation des flux, adaptation des profils horaires, achats proactifs sur le « trading point » de Zeebruges, utilisation des réserves de gaz opérationnelles dédiées à la gestion des incidents ou demande aux GRT des pays adjacents de volontairement fournir plus de gaz au réseau belge ou en prélever moins.