Podcast – Comment rendre nos forêts plus résistantes face au changement climatique?

Depuis plusieurs années, avec des températures en hausse et des épisodes de sécheresse, le phénomène des incendies de forêt de grande ampleur a tendance à augmenter. Les exemples ne manquent pas : en Gironde, aux Etats-Unis et même chez nous : il y a un peu plus de dix ans, le feu ravageait 1300 hectares dans les Fagnes…

On s’est demandé si nos forêts étaient de plus en plus fragiles face aux incendies ? Comment on pouvait les adapter aux effets du changement climatique ? Nous nous sommes rendus au Comptoir Forestier du Service public de Wallonie, à la rencontre d’Alain Servais, le responsable des lieux.