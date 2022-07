SNCB: le plus gros client électrique du pays surveille les compteurs

Avec parfois près de 1.500 gigawattheure par an pour faire rouler ses trains, la SNCB est le plus gros consommateur d’électricité du pays. Quand les prix de cette dernière flambent, ça se traduit vite sur les factures. En mars 2022, la SNCB estimait que l’augmentation du coût de l’électricité, rien que pour la traction des trains, pourrait lui coûter 51,1 millions de plus cette année qu’en 2021 et 10 millions en plus pour les nombreux bâtiments qu’elle occupe (gares, ateliers, bureaux). Présenté comme une des solutions pour des déplacements plus « verts », le train se doit de présenter une stratégie énergétique cohérente sur l’ensemble de ses activités pour satisfaire ou justifier les attentes placées dans le rail, pour le transport des passagers comme des marchandises. Le menu se veut donc copieux quand on demande à la SNCB ce qui est fait pour réduire les consommations énergétiques, tant directement sur les rails que dans les nombreux ateliers, bureaux et indispensables gares.