Une augmentation des tarifs SNCB de 9% en février 2023 est possible

C’est une tradition, les nouveaux contrats de gestion (de service public pour la SNCB et de performance pour Infrabel) sont soumis à l’avis de différents conseils. L’avis conjoint du Conseil central de l’économie, du Conseil fédéral du développement durable et du Conseil national du Travail exprime globalement une satisfaction de voir certaines de leurs demandes exaucées, comme le « maintien de tarifs régulés pour les abonnements domicile-travail et domicile-école, l’absence de différentiation tarifaire en fonction du moment de la journée pour les titres de transport à tarifs régulés, le maintien du lien entre les augmentations tarifaires et l’amélioration de la qualité offerte au voyageur… »