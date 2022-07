Guerre en Ukraine: la Hongrie décrète un «état d’urgence» pour répondre à la crise énergétique

« La situation est extrêmement difficile partout en Europe en raison de la guerre (en Ukraine) et des sanctions prises en réaction. Le moment est donc venu de déclarer l’état d’urgence », a affirmé Gergely Gulyas, le chef de cabinet du Premier ministre Viktor Orban, lors d’une conférence de presse à Budapest.

Le gouvernement hongrois a annoncé mercredi un « état d’urgence » pour répondre à la crise énergétique, avec une hausse prévue de la production de charbon et l’appel aux ménages à restreindre leur consommation.

Face à la flambée des prix et aux « incertitudes » pesant sur l’approvisionnement l’hiver prochain, une série de mesures vont entrer en vigueur début août. Parmi les points les plus notables, le gouvernement « a décidé d’augmenter fortement la production nationale de lignite », un type de charbon fabriqué et consommé essentiellement localement.

Parallèlement, la grande centrale thermique de Matra, située dans les massifs montagneux du nord du pays, « doit être relancée immédiatement », a souligné M. Gulyas, à rebours des engagements climatiques du pays.

Le site, à l’arrêt depuis mi-2021 en raison de problèmes techniques, aurait normalement dû être reconverti d’ici à 2025 afin de réduire les émissions polluantes.

Des mesures concrètes

La production de gaz sur le sol hongrois va également être accrue et les sources d’approvisionnement diversifiées. Pauvre en ressources naturelles, la Hongrie importe actuellement 65 % de son pétrole de Russie et 80 % de son gaz.

Autre mesure, les particuliers « consommant davantage de gaz et d’électricité que la moyenne devront modérer leur consommation ou payer le surplus au prix du marché ». Selon le chef de cabinet, un quart de la population pourrait être affecté.

Depuis 2012, les Hongrois bénéficient de tarifs réglementés, qui sont actuellement plus de cinq fois inférieurs à ce qu’ils débourseraient en cas de libéralisation du secteur. Enfin, le gouvernement « va prolonger la durée d’exploitation » des vieux réacteurs de la centrale nucléaire de Paks, près de Budapest, construits dans les années 1980 et qui risquent désormais de rester opérationnels jusqu’en 2047.