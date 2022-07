La voie est presque libre pour les lobbys en Belgique

Hormis à la Chambre, et bientôt au gouvernement fédéral, aucune règle n’existe pour encadrer le lobbying.

La Belgique doit compléter son arsenal législatif en matière de lobby, en établissant un cadre des pratiques, en ce compris un registre de transparence, qui s’applique à tous les membres des Parlements et des gouvernements. » C’est l’une des quatre recommandations formulées à notre pays par la Commission, dans son rapport 2022 sur l’Etat de droit au sein de l’Union. C’est la première fois que l’exécutif communautaire joint à ses constats des pistes d’action, lesquelles enfoncent un clou déjà martelé l’an dernier, lorsque le chapitre belge pointait : « Certaines lacunes subsistent en ce qui concerne les règles en matière de lobbying pour les députés et les règles régissant les interactions entre les personnes occupant de hautes fonctions de l’exécutif et les lobbyistes. » CQFD avec les Uber Files, dans lesquels sont empêtrés plusieurs élus bruxellois, Pascal Smet en tête.