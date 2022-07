Musées: les factures d’énergie déséquilibrent les budgets

Dans les musées royaux d’art et d’histoire, le dérapage probable des factures de gaz et d’électricité pour 2022 est évalué à plus d’un million d’euros, soit une hausse de 170 % : on n’est pas loin du triplement de la facture par rapport aux moyennes 2017-2021. « On regarde où on peut épargner à gauche ou à droite », constate son directeur général, Bruno Verbergt, « on pourrait reporter tel ou tel achat mais cela devient très difficile au bout de la troisième année » – après deux années de covid.