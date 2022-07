Wout van Aert après la prise du maillot jaune par Jonas Vingegaard: «Un jour parfait pour l’équipe» (vidéo)

Wout van Aert a encore animé la 11e étape du Tour de France, mercredi entre Albertville et le sommet du Col du Granon. Le maillot vert a attaqué le premier et après avoir longtemps roulé avec le groupe de tête a encore été très en vue pour assurer un regroupement avant le Granon qui a permis à son leader de Jumbo-Visma Jonas Vingegaard de remporter l’étape et de revêtir le maillot jaune.

« Cela a été une grande journée. Nous étions préparés à cela », a-t-il déclaré à l’organisation immédiatement après la course. « Nous voulions prendre le maillot jaune et nous devions attaquer. J’étais dans l’échappée pour aider Primoz (Roglic, l’autre leader) et Jonas quand c’était nécessaire. Le but était de faire souffrir l’équipe de Pogacar et chacun à son tour Jonas et Primoz ont attaqué sur le Galibier. Mais là, Pogacar était encore fort et avait les jambes pour répondre à chaque fois. Cela allait être difficile, mais nous avons continué à y croire et à attaquer. À la fin, Jonas a pu lui faire mal dans la dernière montée. »