Ville de Bruxelles: on fait baisser le chauffage

Certains employés bruxellois ont certainement gardé leur pull lors du printemps dernier. A l’initiative de l’échevin du Climat, Benoît Hellings (Ecolo), la Ville de Bruxelles a en effet baissé le chauffage dans onze bâtiments publics. Le projet pilote s’est déroulé en mars et avril. Il a consisté à faire passer la température de 21 à 18 degrés. A l’époque, le conflit ukraino-russe vient d’éclater. Les prix de l’énergie renchérissent à grande vitesse. L’édile écologiste saisit la balle au bond pour combiner sobriété énergétique et baisse de la facture. « Cette hausse drastique du coût de l’énergie a fait que nous avons accéléré une prise de décision qui aurait été beaucoup plus difficile à prendre auparavant. On voulait absolument le faire. C’est une opportunité stratégique de mettre en place une baisse globale du chauffage dans les bâtiments publics ». Les autorités bruxelloises comptent étendre l’expérience.