Génocide des Tutsis au Rwanda: la «banalité du mal» est évoquée à la Cour d’appel de Paris

Fatigués, légèrement déçus, mais satisfaits tout de même. Alain Gauthier et son épouse Daphrosa, animateurs du CPCR (Collectif des parties civiles pour le Rwanda) ont pris acte de la condamnation de Laurent Bucyibaruta : après deux mois d’audience et l’audition de 115 témoins, l’ancien préfet de Gikongoro, âgé de 78 ans, a été condamné à 20 années de réclusion pour complicité de génocide et crimes contre l’humanité. Depuis 28 ans, Alain et Daphrosa Gauthier, suivant l’exemple de Serge et Beate Klarsfeld qui traquèrent jadis les nazis en cavale se sont donné comme mission de retrouver les auteurs du génocide des Tutsis du Rwanda réfugiés en France. L’an prochain, ils assisteront à la comparution d’un médecin, Eugène Rwamucyo et de « Philippe Manier » alias Hagetekimana, qui a obtenu la nationalité française. Cet ancien gendarme accusé d’avoir monté des barrages routiers et participé à des massacres dans la région de Nyanza est lui aussi réfugié en France depuis plus d’un quart de siècle.