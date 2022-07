Le Portugal de nouveau en proie aux flammes

Le choc d’une photo l’emporte parfois sur le poids des mots. Il en est une, de Paulo Cunha, photographe de l’agence Lusa, qui a largement été relayée sur les réseaux sociaux et a fait la Une hier des journaux portugais : on y voit un jeune homme torse nu, une brebis sur le dos, sauver à la hâte ce qu’il peut sous la pression des incendies dans le village de Boa Vista, près de Leiria, à une heure et demie de route au nord de Lisbonne. « L’enfer dans le centre du pays », titrait le Correio da Manhã, tandis que le Diário de Notícias soulignait en manchette qu’en sus de la sécheresse et de la canicule, la « désorganisation des forêts » accentuait le risque de propagation des feux.