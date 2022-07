Un «musical» sous haute surveillance

Créer une comédie musicale nécessite non seulement un travail de longue haleine (au minimum deux ans de préparation) mais aussi un certain nombre de compromissions car obtenir les droits d’une pièce, c’est se plier à des règles drastiques. Y compris accepter que les ayants droit débarquent à la première et décident de tout annuler. « Pour Sunset Boulevard, la clause numéro 2 du contrat stipulait que si l’équipe d’Andrew Lloyd Webber n’aimait pas notre version, ils pouvaient tout arrêter sans dédommagement », se souvient Oliver Moerens, co-producteur du festival Bruxellons.