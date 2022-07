Jonas Bager, nouveau renfort du SC Charleroi: «C’est incroyable d’être ici»

Quatre heures après avoir paraphé un contrat de deux ans, plus deux autres saisons en option, Jonas Bager était sur le terrain pour participer à son premier entraînement avec les Zèbres. « C’est incroyable d’être ici, je sens que c’est un club ambitieux et une atmosphère familiale. J’ai déjà pu remarquer qu’au niveau de l’encadrement, c’est un pas en avant par rapport à l’Union », pointait le Danois de 25 ans, en début de soirée.

Déjà venu jusqu’à Garderen lundi pour discuter avec Edward Still et la direction, le néo-Carolo est revenu ce mercredi pour finaliser son transfert après qu’un accord a été trouvé entre les différentes parties. « J’ai eu une bonne discussion avec Mehdi Bayat qui m’a demandé de venir le rencontrer ici ainsi que le coach. Je suis venu en voiture depuis Anvers lundi une première fois. Les négociations se sont assez vite déroulées et je suis de retour depuis ce mercredi. Je suis heureux d’être ici, avec ce nouvel équipement. »