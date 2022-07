Athlétisme: Paulien Couckuyt et Thomas De Bock en quarantaine après un test covid positif

La recordwoman de Belgique du 400 m haies et le marathonien ne sont pas arrivés avec le reste de l’équipe belge, mardi, à Eugene. Après un test covid positif lors du stage préparatoire, ils sont restés en Californie.

Les Mondiaux d’athlétisme n’ont pas commencé de la meilleure des façons pour Paulien Couckuyt, la recordwoman de Belgique du 400 m haies, et pour Thomas De Bock, l’un des trois marathoniens sélectionnés (avec Bashir Abdi et Lahsene Bouchikhi). Tous les deux ont, en effet, subi un contrôle covid positif lors du stage préparatoire final que la Ligue belge d’athlétisme a organisé dès le 2 juillet, à Irvine, dans le sud de la Californie. Ils ont dû être mise en quarantaine et n’ont pu rejoindre Eugene avec le reste de l’équipe mardi, en fin d’après-midi. Ils devraient rejoindre l’Oregon dès qu’ils auront fourni un test négatif, sans doute ce jeudi.

« Paulien a très bien été soutenue par le groupe des Cheetahs », souligne Carole Bam, la coach de l’équipe féminine du 4 x 400 m, dont Couckuyt fait partie. « Camille Laus, notamment, a joué à la perfection son rôle de capitaine. »