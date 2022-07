Philippe Bormans, directeur général de l’Union, évoque Casper Nielsen: «On essaye de monter le club contre le joueur»

Felice Mazzù. « Cette question sera réglée au tribunal. Je suis toujours très déçu par Anderlecht, qui se cache derrière son nouvel entraîneur. Comme vous le savez, les assistants de Felice sont partis avec lui. Ils sont venus dans mon bureau et après une demi-heure, tout était réglé. Avec Felice, c'était différent. Nous ne voulions pas le bloquer mais nous n'avons pas réussi à nous entendre avec Anderlecht. Un juge va se pencher sur la question. Le fait est que le dossier juridique est contre Felice et c'est dommage. On s'attend à plus de classe de la part d'Anderlecht. L'Ajax est leur grand exemple, qui s’est adressé au Club pour Schreuder et a payé une indemnité. Les mêmes règles s'appliquent. Genk a également payé pour Vrancken. C'est ainsi que l'on traite avec l'autre et que l'on construit une relation. »

Les ambitions pour la saison. « Je peux difficilement déterminer un objectif précis. Cela dépend de tellement de choses : le tirage européen, blessures, transferts, ... Vous ne m'entendrez pas dire que nous devons jouer les Champions’ playoffs. Ce qui est important, c'est de continuer à progresser sur et en dehors du terrain. »