Bataille de Waterloo: découverte d’un squelette humain à côté de restes chevalins

C’est du jamais vu. Cela fait vingt ans que je fais ce travail et je n’ai jamais rien vu de tel. On n’est pas dans le faste militaire, avec ses beaux uniformes. On est dans la réalité des séquelles d’une bataille. Le fait de voir se côtoyer des squelettes humain et d’animaux nous en dit long sur la manière dont on s’occupait des uns et des autres. »

Le professeur britannique Tony Pollard regarde le chantier de fouilles où au moins trois cadavres de chevaux, ou plutôt de mules vu leur petite taille, sont extraits péniblement du limon qui, sous l’effet de la sécheresse, s’est transformé en béton. Ils sont séparés d’un squelette humain par des restes de munitions. Le tout, sur une ligne bien rectiligne comme s’ils avaient été ensevelis le long d’un sentier.