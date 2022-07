Royaume-Uni: plus que six candidats en lice pour remplacer Boris Johnson

Lors du premier scrutin pour remplacer Boris Johnson mercredi, c’est Rishi Sunak qui s’en est le mieux sorti. L’ancien ministre des Finances a obtenu 88 votes, suivi par Penny Mordaunt (67 votes). Au total, ils ne sont plus que six à être encore dans la course avec la ministre des Affaires étrangères Liz Truss (50 votes), l’ancienne secrétaire d’État au rééquilibrage économique Kemi Badenoch (40 votes), le député Tom Tugendhat (37 votes), qui préside la commission des affaires étrangères au parlement depuis 2017, et Suella Braveman (32 votes), la candidate la plus à droite qui occupe aujourd’hui la fonction de procureur général. Le ministre actuel des Finances, Nadhim Zahawi, et Jeremy Hunt, ministre de la Santé sous Theresa May et David Cameron, n’avaient pas réussi à obtenir les 30 votes nécessaires pour poursuivre.