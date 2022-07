Charlotte Valandrey avait l’amour dans le sang

Elle était fille de commissaire dans les Cordier juge et flic, écrivaine à l’amour dans le sang et chanteuse qui n’avait pas de temps à perdre. Charlotte Valandrey est morte à 53 ans.

Ado, Charlotte écoutait, rêveuse, Dreamer de Supertramp, en boucle. Mais à 18 ans, elle apprend que son ex l’a contaminée au VIH. Charlotte a le sida. Elle en fera, plus tard, un best-seller d’une bouleversante franchise, L’amour dans le sang, sans une ligne de rancune, parce qu’elle a toujours tout ignoré « de l’aigreur et de la haine ».

Entre-temps, elle a passé un casting, juste pour voir, poussée dans le dos par une copine. Elle tourne Rouge baiser avec Vera Belmont et Berlin lui met l’Ours d’argent de la meilleure actrice dans les bras. Après cette révélation, c’est l’actrice que le monde du cinéma s’arrache mais quand la rumeur de sa séropositivité se répand, toutes les portes se claquent… jusqu’à ce que le metteur en scène des Cordier, juge et flic l’impose dans la série, contre le veto de TF1. Charlotte va tenir le rôle de Myriam, la fille du commissaire, pendant douze saisons, avec des pics d’audience de plus de 11 millions de téléspectateurs.