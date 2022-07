Port de Beyrouth: nouvel incendie dans les silos à grain, qui menacent de s’effondrer

Un incendie s’est déclaré dans les silos à grains à proximité du port de Beyrouth. Selon Arthur Sarradin, journaliste indépendant basé à Beyrouth, l’incendie ferait rage depuis plusieurs jours et les autorités ne feraient rien pour l’éteindre. Les pompiers ne seraient pas mobilisés non plus et le lieu est donc toujours en flammes.

Les silos à grains n’avaient pas été détruits suite aux explosions. Malgré les demandes des autorités, les familles des victimes ne voulaient pas ces grands bâtiments ne disparaissent et que donc, « les crimes soient effacés ». L’édifice menace aujourd’hui de s’effondrer.