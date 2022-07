Nafi Thiam est déjà entrée en mode «championnat»

À quatre jours du début de sa compétition, dimanche, Nafi Thiam est clairement entrée en mode « championnats ». Ce mercredi, protégée par un masque buccal, c’est de manière assez lapidaire que la double championne olympique de l’heptathlon a expédié le point presse obligatoire prévu par la Ligue belge pour tous ses sélectionnés à 48 heures de leur entrée en lice… mais à 96 heures du premier des deux jours de l’heptathlon pour elle.

« Tout va très bien », a-t-elle répondu quand on lui a demandé quelles étaient ses sensations à la veille de ces Mondiaux d’Eugene. « Le stage d’Irvine (NDLR : auquel elle a pris part avec l’équipe belge de 2 au 12 juillet) s’est bien passé. Le but était de s’acclimater au climat et au décalage horaire (9 heures avec la Belgique) ».