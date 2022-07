Fernando Oliva, l’étoile de Noor

Il en va des entraîneurs comme des modes. Sans que l’on sache très bien pourquoi, certains deviennent subitement des objets de désir de plusieurs athlètes au même moment et leur agenda peut alors devenir incontrôlable.

Fernando Oliva maîtrise visiblement le temps sans trop de difficultés mais l’homme n’en est pas moins devenu, en quelques années, l’un des techniciens les plus sollicités au nord du pays. Que ce soit en skeleton (Kim Meylemans), en patinage artistique (Loena Hendrickx) ou, bien sûr, en athlétisme où, en tant que « responsable qualité » des sauts et des épreuves combinées à la Ligue flamande (VAL), il s’occupe de l’espoir de la hauteur Merel Maes, supervise les plans du champion d’Europe et vice-champion du monde junior 2021 du décathlon Jente Hauttekeete, et est entièrement dévoué à la cause de Noor Vidts, figure émergente de l’heptathlon mondial après sa 4e place aux JO de Tokyo et son titre en salle, cet hiver, sur pentathlon, aux Mondiaux de Belgrade.