Kevin De Bruyne adresse un message d’adieu à Raheem Sterling après son transfert à Chelsea

C’est officiel depuis ce mercredi, Raheem Sterling n’est plus un joueur de Manchester City depuis son transfert pour Chelsea. L’attaquant anglais a paraphé un contrat de cinq ans chez les Blues.

L’attaquant de 27 ans était arrivé il y a sept ans chez les Citiznens, au même moment que Kevin De Bruyne. Le Diable rouge a tenu à adresser quelques mots en guise d’adieu à son coéquipier et ami, à travers une publication sur ses réseaux sociaux. « Nous sommes venus tous les deux il y a sept ans pour gagner des trophées ensemble et jouer du bon football, et nous avons réussi ça. C’était un plaisir de jouer avec toi. Je te souhaite le meilleur pour l’avenir mon frère », a écrit KDB.