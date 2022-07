Schild & Vrienden: de nouvelles révélations sur Dries Van Langenhove

L’analyse montre que celui qui allait être élu un an plus tard en tant qu’indépendant sur les listes du Vlaams Belang était alors le plus grand diffuseur de messages haineux sur le groupe Facebook, et le deuxième sur Discord. C’est lui aussi qui a ordonné de confectionner des mèmes haineux, bien qu’il l’ait toujours nié.

Dries Van Langenhove et onze de ses comparses devraient savoir ce vendredi s’ils sont renvoyés en correctionnelle pour infractions à la loi anti-raciste, dans l’enquête ouverte après la diffusion du reportage de la VRT. La Chambre avait levé son immunité parlementaire en mars 2021.

L’affaire Schild & Vrienden est née d’un reportage de Pano diffusé le 5 septembre 2018 sur la VRT et qui montrait que ce mouvement étudiant nationaliste flamand postait des messages racistes, antisémites, sexistes ou glorifiant la violence dans des groupes de discussion secrets. Le parquet de Flandre orientale avait ensuite ouvert une enquête pénale en réaction à ce reportage.