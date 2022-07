Tim Van de Velde ne se met pas la pression aux Mondiaux d’athlétisme: «Je ne peux que surprendre et c’est tant mieux»

Bien que quelque peu gêné par des lits un peu trop courts pour sa grande taille, Van de Velde est parfaitement bien reposé avant d’aborder ces Mondiaux. « Je n’ai pas trop souffert du décalage horaire et je me sens vraiment bien. J’espère que la forme va encore s’améliorer. J’espère simplement confirmer ce que j’ai déjà fait cette saison et faire une belle course. C’est compliqué de se fixer un objectif de temps car une course peut s’avérer très différente d’une autre d’un point de vue tactique. »

Pensionnaire de l’AC Duffel, Van de Velde a reconnu que son principal objectif cet été était l’Euro de Munich, prévu en août. « Ces Mondiaux constitueront un fantastique moyen d’apprendre et cela peut assurément m’aider pour le futur. C’est aussi un test grandeur nature, pour voir où je me situe. »