Une énorme offre venue d’Arabie saoudite pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Un an seulement après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait d’ores et déjà des envies d’ailleurs. Si le quintuple Ballon d’or ne manque pas de prétendants et que son nom a été sur la table des plus grands clubs européens, il n’y a encore eu aucune offre concernant un possible transfert vers l’un de ses cadors. Mais l’attaquant portugais séduit également au-delà du Vieux continent et plus principalement du côté de l’Arabie Saoudite, qui semble prête à sortir les grands moyens pour attirer la superstar.

En effet, selon les informations des chaînes de télévision TVI et CNN, le joueur de Manchester United a reçu une offre en provenance d’un club du Golfe estimée à… 300 millions d’euros pour un contrat de deux saisons. Ces informations ont notamment été confirmées par le journal espagnol AS.