Un plan wallon de soutien à la transition agroécologique

Dans le cadre de la future Politique agricole commune (PAC) 2023-2027, la Wallonie s’est engagée à atteindre un objectif de 30 % de surface agricole cultivée en mode bio à l’horizon 2030. Une ambition plus forte que ce que demande le Green Deal de la Commission européenne qui se limite à 25 %. Mais si certains estiment que ce sera très compliqué de tenir la distance, la Région avance et a dégagé un budget via le Plan de relance wallon pour soutenir la transition agroécologique et renforcer la souveraineté alimentaire, un plan d’action qui a été approuvé en décembre dernier par le gouvernement wallon, à l’initiative des ministres Céline Tellier, Willy Borsus et Philippe Henry.