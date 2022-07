Bientôt du changement dans les horaires d’ouverture des magasins?

Le syndicat neutre pour indépendants (SNI) s’est opposé à ce projet de loi devant la commission parlementaire de l’économie et de la protection des consommateurs. Le SNI argumente que ces changements seraient principalement favorables aux grandes chaînes. « Ils peuvent plus facilement se permettre des heures d’ouverture plus longues que les petits commerçants », a déclaré Saskia De Leeuw du SNI. « Ces derniers se sentiront obligés d’être ouverts plus longtemps si la concurrence fait de même ».

D’autant que l’extension des horaires d’ouverture a un coût. « Il faut trouver et payer du personnel supplémentaire, et pendant ce temps, les factures d’énergie augmentent. Cela est d’autant plus douloureux dans le climat actuel d’inflation et de prix élevés des matières premières et de l’énergie. En outre, les chances de réaliser un chiffre d’affaires supplémentaire sont faibles : les consommateurs ont un certain budget. Ils feront leurs achats à un autre moment, plutôt que de dépenser plus. Même s’il y avait une augmentation des ventes, cela ne compenserait pas la hausse des coûts », a renchéri Saskia De Leeuw.