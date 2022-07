Tour de France: la douzième étape s’annonce-t-elle aussi épique que celle d’hier?

Après la course folle lors de la 11e étape qui s’est disputée hier, les spectateurs du Tour de France sont en droit de se demander si nous allons assister à une épreuve du même galon que celle d’hier. Cette dernière journée dans les Alpes est prometteuse sur les papiers avec trois cols hors catégorie au menu de cette 12e étape de la Grande Boucle. Avec le Galibier, comme hier, pour commencer mais cette fois par le côté jugé plus simple. Ensuite, les coureurs se dirigeront vers le col de la Croix de Fer pour terminer en beauté sur la montée finale vers l’Alpe d’Huez, où le Tour n’était plus passé depuis 2018.

Au programme, ce ne sont pas moins de 4750 mètres de dénivelé qui attendent les coureurs, soit un gros morceau du Tour de France.