Quand auront lieu les prochaines augmentations de salaire pour de nombreux Belges?

Les prochains dépassements de l’indice pivot devraient finalement intervenir en août et décembre prochains, selon les dernières prévisions mensuelles du Bureau fédéral du Plan publiées mardi. C’est un mois plus tôt que ce qui était encore attendu début juin.

En mars 2023, l’indice pivot serait à nouveau dépassé. Cela signifie qu’en près d’un an et demi, les prestations et les salaires publics seraient augmentés six fois de 2 % chacun.