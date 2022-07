Coronavirus: le BA.5 inquiète, «c’est la pire version du virus»

La pandémie se propage de plus en plus rapidement dans le monde. Derrière ces contaminations, un sous-variant presque insensible aux vaccins et à l’immunité : le BA.5.

Derrière cette propagation rapide, on retrouve principalement le BA.5, un sous-variant d’Omicron particulièrement virulent.

A l’occasion d’un bilan sur la chaîne américaine CNN, rapporté la Dernière Heure, Eric Topol, cardiologue et professeur de médecine moléculaire a exprimé l’inquiétude que représentait cette hausse des contaminations. « C’est la pire version du virus que nous ayons vue », a affirmé l’expert américain, car elle fait passer « l’évasion immunitaire, déjà étendue, au niveau supérieur et, en fonction de cela, une transmissibilité plus élevée ».

Une des explications à la forte virulence du variant BA.5 et qu’il semble moins sensible à l’immunité et aux vaccins antérieur. « Une bonne chose est que cela ne semble pas être accompagné des admissions aux soins intensifs et des décès comme pour les variants précédents, mais c’est vraiment préoccupant », continue Eric Topol.