Pénurie d’énergie: la Flandre veut prolonger Doel 3 et Tihange 2, «la nécessité ne connaît pas de loi»

L’Europe est au cœur de la plus grande crise énergétique depuis la Seconde Guerre mondiale, a déclaré Mme. Demir. « La Russie a fermé le robinet du gaz et il y a la guerre en Ukraine. Par conséquent, nous devons nous assurer que nous avons suffisamment d’énergie. »

La ministre flamande de l’Energie Zuhal Demir (N-VA) a demandé une nouvelle fois au gouvernement fédéral de tout mettre en œuvre pour garantir l’approvisionnement en énergie et éviter de devoir couper le robinet des gros consommateurs. Pour elle, il est également question de maintenir les centrales nucléaires de Doel 3 et Tihange 2 ouvertes plus longtemps. « La nécessité ne connaît pas de loi, mais cela doit bien sûr être fait de manière sécurisée », a-t-elle déclaré jeudi dans De Ochtend sur Radio 1.

Comme les autres pays européens, la Belgique dispose d’un plan d’urgence (fédéral) qui intervient lorsqu’une pénurie de gaz naturel est imminente. « Ce plan prévoit que les gros consommateurs doivent consommer moins d’énergie et que l’électricité doit être coupée. 80 pourcents de ces gros consommateurs se trouvent en Flandre. Cela concerne l’économie flamande, ainsi que de nombreuses familles », a souligné Mme. Demir.

À lire aussi Gaz russe: la course contre la montre pour éviter la pénurie est lancée

Elle espère que le plan d’urgence fédéral ne devra jamais être mis en œuvre. Elle demande donc d’envisager « toutes les options dont nous disposons dans ce pays ». Pour Zuhal Demir, la solution réside dans le parc nucléaire. La durée de vie des plus jeunes centrales nucléaires, Doel 4 et Tihange 3, devrait être prolongée de dix ans, mais selon la loi sur la sortie du nucléaire, Doel 3 fermera le 1er octobre et Tihange 2 suivra le 1er février de l’année prochaine. « Je suis très inquiète à ce sujet », a déclaré Mme. Demir. « Nous parlons de l’approvisionnement en énergie de beaucoup de familles et de beaucoup d’entreprises ».

Doel 3 et Tihange 2 devraient-elles rester ouvertes plus longtemps ? « La nécessité ne connaît pas de loi, mais bien sûr, cela doit être fait de manière sécurisée », a déclaré Mme. Demir. « Je suppose que lorsque vous négociez avec Engie, vous examinez toutes les options. Je sais aussi que, dans le passé, la loi sur la sortie du nucléaire a été votée, mais entre-temps, le monde a changé. Nous entrons dans l’hiver et nous ne pouvons pas nous permettre d’activer le plan d’urgence fédéral. »