France: les images impressionnantes des feux de forêt qui ravagent la Gironde

Dans ce secteur situé à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux, 2.100 hectares de pins sont partis en fumée et 1.600 hectares ont brûlé dans la forêt de La Teste-de-Buch, dans le Bassin d’Arcachon, tout près de la célèbre dune du Pilat, exceptionnellement fermée au public.

Les deux feux de forêt qui font rage depuis mardi en Gironde ont brûlé quelque 3.700 hectares, dont plus de 2.000 dans la commune de Landiras, près de Bordeaux, où la situation est « stabilisée même si le feu n’est pas encore maîtrisé », a annoncé jeudi la préfecture.

A La Teste, la situation est « toujours incertaine à cause des difficultés d’accès » et 60 personnes ont été évacuées d’un lotissement à Cazaux, un village de cette commune très étendue, a précisé la préfecture. Dans la nuit de mardi à mercredi, quelque 6.000 personnes avaient déjà été évacuées des campings du secteur de La Teste.

Selon les pompiers, le fait que cette forêt usagère soit plantée sur un cordon dunaire et ne soit pas entretenue rend les opérations difficiles, en plus du vent changeant et de la chaleur.

Ces feux, qui n’ont pas fait de victime, se sont déclenchés au début de l’épisode de canicule qui touche la France depuis lundi, principalement dans l’ouest et le sud du pays. La Gironde est maintenue en vigilance orange « canicule » par Météo-France.