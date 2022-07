Le Standard officialise sa première recrue estivale: Noah Ohio rejoint les Rouches en provenance de Leipzig

Noah Ohio s’est engagé jusqu’en 2026 au Standard, a annoncé le club liégeois jeudi. L’attaquant néerlandais de 19 ans arrive en provenance du RB Leipzig.

Passé par les centres de formations d’Almere et des deux clubs de Manchester, United et City, Noah Ohio était arrivé à Leipzig en 2019 où il a terminé sa formation. Le club allemand l’avait prêté à Vitesse Arnhem, où il a joué son premier match professionnel en 2021, et à l’Austria Vienne la saison dernière. Ohio, passé par les équipes nationales de jeunes des U15 aux U19, a joué 30 matches et marqué six buts pour le compte du club autrichien.