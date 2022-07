Le festival de Dour entendu à 20km du site: «J’ai l’impression qu’ils sont dans mon salon» (vidéo)

Certains ont été amusés par la situation : « Dour dans son fauteuil, c’est pas mal et gratuit en plus ». Mais nombreux ont été ceux à qui le bruit n’a pas fait plaisir. « J’ai l’impression qu’ils sont dans mon salon ! », dit l’un au micro de la RTBF. « Je suis à Mons, à plus de 15 kilomètres de là. Les basses résonnent tellement que je les ressens dans ma cage thoracique à l’intérieur de ma maison. Le bruit est intenable. Il fait encore 26º, et pas moyen de dormir avec les fenêtres ouvertes. », renchérit l’autre.